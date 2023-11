Kim Kardashian se sitúa como una de las abanderadas de las últimas tendencias tanto en sus estilismo como en su marca de lencería Skims. La celebrity ha lanzado dos novedades en su marca: un sujetador con pezones y una línea de ropa interior con cristales incrustados.

Eduardo Navarrete es muy crítico con los sujetadores con pezones incluidos. "Me parece una sinvergonzonería tremenda", afirma Navarrete y lo compara con hacer calzoncillos con "un pito duro, con churro o con porra". Aunque, como cuenta, se ha normalizado ir al natural, "otra cosa es ir como un Miura todo el día". En cuanto a la lencería con cristales, Eduardo descubre que él y Kim Kardashian tiene algo en común: haber hecho una colaboración con Swarovski. El diseñador comenta que estaría bien que la celebrity hiciera un 'crossover' y lanzara "un pezón de cristales".

El diseñador no considera muy de su gusto ninguna de las novedades lanzadas por Kim Kardashian pero, de tener que elegir alguna escoge la lencería con cristales, en concreto, un bandeau de pedrería. "No quiero decir que lo otro sea una ordinariez", pero, como comenta, las Kardashian destacan "por ser unas abanderadas de la ordinariez" y, añade, "la elegancia ya no está de moda".