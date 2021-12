Ana Mena visita el plató de Zapeando, donde se somete a un divertido reto contra Valeria Ros. Y es que la zapeadora vasca dice sentirse "muy italiana". "Me lo he pasado muy bien con las verduras italianas, hay tan buenos huertos que me he llamado una semilla y se llama Federica", bromea Valeria Ros sobre su hija. Por su parte, Ana Mena también sabe mucho de Italia y es que la cantante tiene mucho éxito en el país.

Ante esto, Valeria Ros y Ana Mena se someten a un reto para demostrar quién es la que más sabe de italiano. Desde canciones a tipos de pasta. Puedes ver el divertido momento y el resultado en el vídeo principal de esta noticia.