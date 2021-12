Valeria Ros se desplaza hasta el teatro Calderón en Madrid para participar en el espectáculo 'A Chorus Line', protagonizado por Manuel Bandera. "No me ha costado tanto porque ya había bailado con mis amigas Coyote Dax y se parece un poco", afirma Valeria Ros ante un sorprendido Manuel Bandera. que no da crédito.

Además, el actor realiza una audición en directo a la zapeadora para saber si realmente puede participar en el espectáculo. ¿Cómo se llama realmente Valeria Ros?, ¿de dónde es? ¿cómo empezó a bailar? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

Valeria Ros participa en 'A Chorus Line' con Manuel Bandera

"No me quedo ni con la coreografía de zumba, me voy a quedar con esto", destaca Valeria Ros tras equivocarse en su número. Puedes verlo al completo en este vídeo de Zapeando.