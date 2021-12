Valeria Ros acude al teatro Calderón en Madrid para participar en uno de los números del espectáculo 'A Chorus Line', protagonizado por Manuel Bandera. Después de realizarle una divertido audición, el actor comienza el espectáculo con la zapeadora vasca y el resto de bailarines.

En un momento dado, incluso, se oye cómo le piden a Valeria Ros cantar. Un cómico momento del que la zapeadora habla tras la actuación. "Lo he hecho mal, qué rabia, se me ha olvidado el gorro", destaca Valeria Ros, que afirma que no puede hacer dos cosas a la vez: "No me quedo ni con la coreografía de zumba, me voy a quedar con esto".

Valeria Ros desvela cuál es su verdadero nombre

"Acabo de cumplir 35 años, todavía puedo congelar óvulos", destaca Valeria Ros a Manuel Bandera, que le realiza una audición en directo en Zapeando para comprobar si la zapeadora puede participar en su espectáculo. Puedes ver la divertida audición en este vídeo.