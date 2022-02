Lorena Castell comenta en Zapeando que hay niños que lloran sin motivo, pero que también existen personitas como Renata, la niña del vídeo, que te explican por qué se están portando mal. En el vídeo aparece la niña llorando y diciendo que no sabe portarse bien. Además, le pide a su madre que le enseñe cómo ser buena porque no sabe serlo.

Dani Mateo se siente "identificado" con la niña y se pregunta por qué lo que te sale de dentro, desde niño, es portarte mal. Pero Lorena Castell sale en defensa de los niños: "no es portarte mal". Para la zapeadora, "hay que dejar a los niños hacer lo que les apetezca dentro de unos límites". "No le puedes pedir a un niño de esa edad que esté quieto en una terraza mientras te tomas un café", asegura la colaboradora. Por su parte, Valeria Ros asegura: "Mi hija solo tiene ideas malas, quiere ir a los enchufes, me quiere pegar todo el rato...". Puedes verlo en el vídeo principal.