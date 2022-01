Dani Mateo lleva hasta el plató de Zapeando un estudio que asegura que el mejor momento para pedir un aumento de sueldo es en el mes de enero y sobre las 11 de la mañana. Y aprovecha para conocer la opinión de los colaboradores sobre esta información.

"Me gustaría aprovechar esta situación para recordar que ya llevo dos años en Zapeando", interrumpía Valeria Ros para asegurar que merece un aumento de sueldo: "Empecé haciendo una sección efímera y me he ganado el puesto". Lorena Castell también ha aprovechado para pedir cobrar lo mismo que uno de sus compañeros.