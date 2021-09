Después del divertido reto musical al que Valeria Ros ha sometido a los zapeadores, la vasca evalúa cómo lo ha hecho cada uno. Mientras que Miki Nadal afirma que lo ha hecho muy bien, destaca que parecía que a Lorena Castell le pasaba algo. "Todos muy bien, porque sois mis compañeros y os quiero", destaca la zapeadora vasca.

Por su parte, Dani Mateo pregunta a Miki Nadal qué van a hacer con Valeria. "La tenemos aquí para cuando no nos apetezca venir", bromea Miki Nadal mientras que Dani Mateo destaca que es "una estrella de mitad de tabla", pero "un relleno cojonudo". Puedes ver la divertida reacción de Valeria Ros en el vídeo principal de esta noticia, donde la zapeadora también reflexiona sobre su físico: "Me ha dicho todo el mundo que se me ve más gorda y soy más fea en la tele".

Cristina Pedroche y Lorena Castell lo dan todo bailando

Valeria Ros somete a los zapeadores en el plató de Zapeando a un divertido reto musical en el que Lorena Castell y Cristina Pedroche son las protagonistas indiscutibles.