Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando un sorprendente vídeo en el que un padre tira a su hija hacia su otro hijo, que se cae. "Pero, ¿el plan del padre cuál era?", pregunta alucinado Iñaki Urrutia mientras que Lorena Castell cree que el padre quería que el hijo saltara a su hermana: "Si el pobrecito tenía una cara de empanado...".

Por su parte, Valeria Ros destaca que los padres se aprovechan "de que a esas edad los niños todavía no se acuerdan". Pero Lorena Castell destaca que a veces salen cosas de mayor relacionadas con accidentes de pequeños. Un detalle que hace que Valeria Ros recuerde el mal rato que pasó de pequeña cuando su primo Álex se tiró un pedo en su cara: "Lo tengo grabado, me vienen flashback, casi me ahogo". Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia.