Valeria Ros presenta en el plató de Zapeando su sección 'Lo que compras y lo que te llega', donde la zapeadora se encarga de mostrar cómo son en realidad los objetos que se venden por Internet. Esta vez, la joven muestra unos testículos de goma que se adhiere a la mesa de trabajo para tocarlo cuando a uno le apetece. Según Valeria Ros masajear estos testículos relaja.

Después de que los zapeadores lo prueben como puedes ver en el siguiente vídeo, Valeria Ros realiza una inesperada confesión sobre algo que le enseñaron en el colegio. "No se lo he contado a nadie pero lo vi en un vídeo que nos pusieron en el instituto", explica la zapeadora sobre cómo hacer "el azucarillo para desestresar a las personas". "Pero bueno, no hagamos caso a Valeria, huevos reales a esta hora no", interrumpe sorprendida Lorena Castell a su compañera, que se disculpa: "Perdón no sabía que era tan fuerte".

