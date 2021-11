El equipo de Zapeando sale a la calle para dejar que los españoles realicen sus ya tradicionales preguntas heavys a los zapeadores. Esta vez, la encargada de responder es Valeria Ros. ¿En el camerino de qué compañero no se cambiaría nunca la vasca? La cómica afirma que lo tiene "bastante claro". Valeria Ros confiesa que se ha cambiado en el de todos porque todavía no tiene camerino oficial. "El que menos me atrae es el de Quique, porque no tiene nada", explica Ros, mientras Peinado destaca que tiene "un camerino que es una mierda como un piano".

Es más el de Vallecas destaca que al principio de Zapeando, tenía un sillón en su camerino, pero un día ese sillón apareció en el de Miki Nadal y en su lugar estaba una silla. En el vídeo principal de esta noticia puedes descubrir cuál es el mejor camerino de los zapeadores y alguna confesión que realiza Valeria Ros sobre lo que guardan sus compañeros.