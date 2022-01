María Gómez repasa en el plató de Zapeando fobias tan extrañas como la Ofidiofobia, el miedo a los cerdos. Una fobia que sufre el famoso actor Orlando Bloom. Y es que el actor de 'Piratas del Caribe' tiene tanto miedo a los cerdos, que si tiene que grabar una escena con estos animales piden que los cambien o que graben sus escenas por separado.

Otra llamativa fobia es la omfalofobia, el miedo a los ombligos. Esta fobia tiene varios niveles: desde tener miedo a que toquen el propio ombligo a ver el de otras personas. Incluso, algunas personas no pueden ni ver ombligos ajenos. "Yo lo que alucino es que cuando nace tu bebé te dan el cordón umbilical cuando sale del ombligo", destaca Valeria Ros, que cuenta una surrealista anécdota sobre ello: "El otro día lo saqué del bolso, no sabía dónde meter eso, me parecía una guarrada". Puedes conocer la anécdota al completo en el vídeo de arriba.