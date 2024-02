El 2024 trae consigo nuevas tendencias también en el mundo de los viajes. Dani Mateo presenta una de estas nuevas prácticas llamada 'Painmoon', un tipo de viajes en los que los viajeros se trasladan hasta un destino para superar momentos difíciles.

El objetivo no es otro que recuperarse de una situación complicada a través del deporte, la meditación o el yoga. El presentador expone que este tipo de vacaciones son de su gusto "solo si sale de ti, lo que no me gusta nada es que alguien venga y te diga que hagas una 'painmoon'".

Valeria Ros cuenta su experiencia con este tipo de vacaciones en México. "Ahí es muy conocido el temazcal, una especie de iglú pero con calor que meten piedras". Miki Nadal le pregunta su durante el ritual tuvo que chupar algún sapo, a lo que Valeria le aclara que no chupó nada. La zapeadora define, finalmente, su experiencia como "'heavy', 'heavy'".