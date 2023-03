Los músicos urbanos, tal y como apunta Dani Mateo, son "excéntricos e imprevisibles", también Travis Scott. Al marido de Kylie Jenner "le sobra la pasta" y compró a su hija Stormi un autobús escolar para que sepa lo que se siente al ir al cole en bus. Y todo, porque la escuchó "un día quejarse", apunta Iñaki Urrutia.

"No se sabe el precio, pero estos vehículos van de los 100.000 a los 250.000 dólares", informa el humorista a sus compis de Zapeando, y todo para que su hija sepa lo que "se siente al ir al cole en un bus escolar, no como el resto de los niños, que van en limusina con chófer", ironiza. "Qué sencillo es contentar a los chiquillos, solo hace falta un poco de voluntad y millones de dólares en el banco", no puede evitar reaccionar Dani Mateo.

Pero Travis Scott no es el único, el rapero Tyga compró una tumba egipcia valorada en 120.000 dólares para adornar su tienda de los Ángeles. En el vídeo principal de esta noticia te dejamos esta recopilación de compras excéntricas que hacen los famosos.