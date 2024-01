La presencia de Torito en plató siempre supone una revolución y esta vez no ha sido una excepción. El colaborador quería dar un beso a Dani Mateo antes de irse pero este no se ha mostrado muy por la labor, algo que le ha afeado Cristina Pardo en su conexión con 'Más Vale Tarde".

"No has querido besar a Torito, no te tenía yo por un presentador tan sumamente tieso", expresa la presentadora, ante lo que este se justifica: "Siempre le doy un morreo al llegar y al irse, ¿también aquí?".

Pero, el colaborador no se da por vencido y corre hacia el presentador, le coge la cabeza y le dedica a Cristina Pardo el beso que le da, finalmente, a Dani Mateo: "Va por ti".