Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están disfrutando de sus vacaciones en Cerdeña a bordo de su lujoso yate de casi siete millones de euros en el que van siempre y, cuando vas así, "no te puedes bañar de cualquier manera", destaca Berta Collado. "Hay que hacerlo con glamour, como Georgina, que se tira al mar con 100.000€ encima".

"Pero, ¿dónde los mete? No lleva nada", espeta Dani Mateo provocando las risas de Torito. "Ella es una joya en sí", asegura el colaborador todoterreno, que analiza el look de la influencer: "Fijaos qué sencillita va ella que lleva pendientes, anillos y una gargantilla de rubíes". "Parece la abuela del Titanic con tanta piedra", no puede evitar decir.

Por su parte, Dani Mateo observa: "Yo no digo nada, pero tú cuando vas al mar te pones las joyas malas y sus malas son de 100.000€. ¿Cuáles guardará para una cena romántica, las de la corona británica?".