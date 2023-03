Alberto Rey visita el plató de Zapeando para hablar de todo lo que ha pasado en los Premios Oscar. El experto en cine analiza en el vídeo de arriba 'Todo a la vez en todas partes, una película que ha logrado 7 estatuillas. "Es una película que interpela a una generación que no estaba yendo al cine y que va a volver porque se va a reestrenar y va a hacer muchísimo dinero", destaca el experto, que detalla que "había costado 20 millones que no es nada para una película de Hollywood y ha superado la barrera de los 100".

"Es una película destina al público joven, yo me siento muy mayor al verla", afirma Alberto Rey: "La película me agrede un poco con tanta velocidad y cosas que pasan al tiempo en todas partes". "Me parece bonito que el cine tenga este relevo", insiste el experto, que afirma que "no ha sido ninguna sorpresa" porque premios previos y sindicatos apostaban por ella constantemente.

"Hay muy pocas películas que han conseguido estos premios gordos", afirma el experto en cine, que destaca que está dirigida por dos directores: "Con 7 Oscar igualan a películas como 'La guerra de las Galaxias'". "Hacía mucho tiempo de que hubiera esta sensación de certificación, porque en los últimos años parecía que el cine iba por un lado y los Oscars por otro", destaca Alberto Rey.