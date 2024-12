Un tiktoker descubre el 'truco' definitivo para que te toque la Lotería de Navidad

Quedan pocos días para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad y un Tiktoker ha descubierto el truco definitivo para garantizar que le toque el premio gordo. "Pensaréis, un complejo cálculo estadístico con ayuda de la Inteligencia Artificial, por ejemplo", comenta María Gómez.

Pues no. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, su truco no es otro que comprar un décimo de cada número. "Fijáis, allí lleva también para El Niño, para el Cuponazo de la ONCE, para lo que sea", comenta la zapeadora, "si, aún así, no le toca... debe tener más suerte en el amor que Julio Iglesias".

"A este hombre, aun si le toca el Gordo, pierde dinero", afirma Dani Mateo. Quique Peinado, por su parte, se fija más en la chimenea que se puede ver en el vídeo que ha subido el usuario. "Salen los troncos por fuera", apunta el zapeador. "¿Puede ser que esta persona encienda la chimenea con décimos?", añade Dani. "Si le toca se va a enterar todo el mundo", concluye Isabel Forner, "es mejor quedarse callado".