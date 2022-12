"Os traigo una de las historias de amor más bonitas y enternecedoras que hemos visto nunca en Zapeando", comenta Valeria Ros a sus compañeros, a los que pide que presten atención al "precioso romance entre un bebé y una deliciosa barra de pan" que se encontraba en medio de la mesa.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver la adorable reacción del bebé, que tira del mantel hasta hacerse con la barra de pan y puede, por fin, abrazarla. "No me digáis que no es bonito", comenta Valeria Ros, que no puede evitar resaltar la carita que se le queda al peque cuando consigue agarrarla: "Se puede ser igual de feliz, pero no más".