Boticaria García analiza en el plató de Zapeando la vejiga hiperactiva, pero ¿qué es? Se trata de la necesidad repentina, no controlada y urgencia de orinar. Es decir, la sensación constante de que tienes que hacer pis con urgencia e, incluso, puede haber pérdidas de orina.

Eso sí, la experta advierte de que no se debe confundir con la incontinencia de esfuerzo. La diferencia entre vejiga hiperactiva e incontinencia de esfuerzo es que cuando ocurre esta última hay pérdida de orina cuando haces ejercicio físico o te ríes mucho. Por ejemplo, con el embarazo incontinencia de esfuerzo ocurre mucho. Por otro lado, la vejiga hiperactiva es muy frecuente: en España lo sufren el 20% de las personas. Además, su perfil suele ser de personas mayores de 40 años y es más frecuente en hombres.

Además, la experta afirma que hay un tabú sobre este tema, porque a mucha gente le da vergüenza a hablar de ello con el médico y puede acarrearle problemas en su vida social: "Cree que no hay tratamiento y le afecta a su vida, al trabajo y al sueño". "Una vejiga hiperactiva lleva a muchas personas a aislarse y a sentirse solas", explica la experta, que afirma que el motivo es por miedo a no pueden aguantarse la orina y no tienen un baño cerca. Descubre todos los detalles en el vídeo de arriba.