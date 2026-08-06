El susto viral de un abuelo a su mujer que acaba en un salto de 'parkour' con una caída desternillante

En Zapeando, comentan el divertido viral de un abuelo que quiere sorprender a su mujer con un susto de película, pero el futuro tiene otros planes para él.

En Zapeando hemos visto virales de todo tipo: desde reencuentros emocionantes hasta caídas provocadas por sustos inesperados. En esta ocasión, los protagonistas son un abuelo y su mujer, aunque el desenlace no es precisamente el que él había imaginado.

Como se aprecia en las imágenes, el hombre espera agazapado junto a la puerta del salón con la intención de asustar a su mujer. Sin embargo, presa de los nervios, se adelanta, da un espectacular salto y termina despatarrado en el suelo antes incluso de que ella llegue a la habitación.

"El susto se lo ha llevado el abuelo cuando ha visto que nadie le ayudaba a levantarse", remata Nacho García entre risas.