El 'susto' de Dani Mateo con el nuevo cartel para dar la bienvenida a 2025: "Pensaba que iban a poner la rima"

Como ya es casi tradición, Cristina Pardo y Dani Mateo fueron los encargados de decir adiós al año que se va en las Campanadas de laSexta. Lo que sí es una novedad es que en este 2025, sobre el reloj de la Real Casa de Correos lució un nuevo cartel, por primera vez desde la Nochevieja de 2015.

Así se lo comunicó la periodista al presentador de Zapeando, quien haciendo gala de su inimitable sentido del humor, nos sacó una sonrisa justo antes de despedir el 2024. "Tengo que decirte que son 15.000 personas las que hay hoy en la Puerta del Sol y que este año va a haber una novedad, que lo sepas: cuando acaben las campanadas, han cambiado el cartel, que pone 'feliz 2025'", anunciaba ella.

"¡Ay, qué susto! Pensaba que iban a poner la rima", respondía él entre risas. "No, no, la rima no", aclaraba Pardo. "Creo que se llama Jesús el señor que está preparando el carrillón. Ese hombre sí tiene presión y no nosotros", afirmaba Mateo.

"Creo que somos la única cadena de televisión que lleva años sin explicar lo de los cuartos, las campanadas...", contaba la presentadora de Más Vale Tarde. "Porque tenemos un público muy inteligente", nos hacía la pelota Dani Mateo.