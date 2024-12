"No confundas cuartos con campanadas": Miki Nadal comparte su sabiduría sobre las campanadas con Lola Lolita y Nacho García

Como experto en dar las precampanadas en 'Neox', Miki Nadal ha querido dar algunos consejos a Nacho García y Lola Lolita para su gran día, ya que ambos serán los encargados de presentar este año las preúvas.

"Si quieres tener unas preúvas soñadas, no confundas cuartos con campanadas", comenta Miki Nadal. "Me he estudiado lo que hace el reloj", confiesa Nacho García, tras escuchar el consejo del zapeador.

Sin embargo, Nadal no se queda ahí, pues asegura que "no todo se queda en saber cuándo son los cuartos". "Para no quedarte tuerto, mantente lejos de los complementos", señala Miki Nadal, antes de dar paso a un vídeo en el que una mujer es 'atacada' por un paraguas mientras celebra el Año Nuevo.

Y por último, el 'mikiconsejo' más esperado: "Te digo una verdad: siempre manda la publicidad". Así, el zapeador recuerda el año en el que Canal Sur se confundió y, en medio de las campanadas, empezó a emitir anuncios.

Por otro lado, Lola Lolita también ha querido hablar sobre su 'outfit' para las preúvas. "Posiblemente, me muera de frío", señala la influencer entre risas. "A mí me han dicho 'llévate un abrigo enorme para los ensayos y luego ya apechuga'".

Más información en el vídeo de Zapeando.