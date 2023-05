Todos nos hemos quedado alguna vez dormidos en la playa y, a veces, te despiertas desorientado y no recuerdas donde dejaste el móvil antes de quedarte frito, tal y como le ha pasado al hombre protagonista de este vídeo viral. "No sabe que lo tiene en la espalda", comenta Cristina Pedroche con sus compañeros de Zapeando, que no pueden evitar reír ante esta surrealista situación.

En este vídeo, se puede ver cómo el hombre lo busca por todos lados "mientras media playa se está riendo de él". "El pobre está desesperado pensando que se lo han robado mientras dormía", comenta la de Vallecas.

Finalmente acaba encontrándolo gracias a que se acaba despegando y cayéndose de su escondite. Puedes ver este surrealista viral de un hombre buscando su móvil cuando lo tenía pegado a la espalda en el vídeo principal de la noticia.