Zapeando no podía terminar el año sin su tradición y "ritual más arraigado" del programa, comenta Valeria Ros, que ha comprado una enorme piñata con forma de botella de champán para decirle adiós por todo lo alto al 2022: "Ha habido años que me ha sido imposible romperla y he necesitado ayuda, pero en cualquier caso siempre ha sido muy divertido", recuerda la vasca, que se levanta de la mesa para enfrentarse a este reto a ciegas.

Tras ponerse las gafas y empezar a dar golpes con el bate a diestro y siniestro, se acerca Dani Mateo para desorientarla y que sea todavía más divertido. Sin embargo, Valeria le da con tanto ímpetu que en uno de los golpes se le escapa el bate de entre las manos, que sale disparado hacia el lado de las cámaras. Puedes ver el momentazo, que casi acaba con parte del equipo del programa, en el vídeo principal de la noticia.