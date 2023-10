En Zapeando exponen la extravagante acción de un actor e influencer checo que decidió tirar un millón de dólares desde un helicóptero. Valeria Ros, que actualmente está leyendo la biografía del ex primer ministro de Reino Unido Winston Churchill, se anima a explicar qué podría decir el político británico de esta acción.

Tras la pregunta de Dani Mateo, Valeria afirma que Churchill diría: "Somos fuertes si tenemos dinero. No hay pobreza, quiere decir que entonces podemos luchar contra cualquier guerra porque los británicos tenemos que ser los mejores". Además, añade: "Y si hay pobreza no podemos luchar, los soldados están mal, desnutridos, y no vamos a poder con ellos, ¡no a la pobreza!".

El surrealista discurso provoca los aplausos del público y del resto de colaboradores. Valeria se lamenta de no haber ceceado ya que el político lo hacía. Por su parte, Dani Mateo le dice que él ha entendido su discurso pero, en su opinión, "es el discurso más horroroso que he oído yo en mi vida".