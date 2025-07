Los mejores trompazos del 'imbécil del día': del salto mortal que acaba en golpe mortal a los patinadores que no patinan

Cuando uno es, por naturaleza, bastante imbécil, lo natural es que acabe en esta sección de Aruser@s demostrando ante el mundo hasta qué punto llega su estupidez. Este es el caso del hombre que protagoniza el primer vídeo del día.

Como vemos en estas imágenes, el joven, que se encuentra en un yate, se lanza al agua haciendo un salto mortal hacia atrás. "No mide bien las distancias y... se da un fortísimo golpe en la cabeza", describe Hans Arús. "Mortal, por eso se llama así", bromea Marc Redondo.

El chico que viene a continuación no se queda atrás y si no supera, al menos iguala a su antecesor. "Trata de dar una voltereta en el interior del ascensor, no tiene espacio para hacerlo y acaba con la cabeza en el suelo", describe el tertuliano.

El tercer candidato "hace equilibrios en un andamio, no se sujeta bien a las barras y acaba cayendo de espaldas". Acabamos con los patinadores que tratan de bajar una rampa con un amigo en brazos... y ya sabéis cómo acaba todo.

