Alfonso Arús, al estudio de Harvard que asegura que los adultos tomamos 35.000 decisiones al día: "A mí no me salen tantas"

Alfonso Arús está muy sorprendido con este estudio y cree sinceramente que "los de Harvard están cada día peor de lo suyo". Según ellos, los adultos tomamos entre 33.000 y 35.000 decisiones cada día, pero al presentador de Aruser@s no le salen las cuentas... y eso que él es el jefe y ese sería su trabajo.

"Es verdad que como director tengo que escoger entre un 'gambazo' y otro o un 'me lo temía', pero es que no me salen 35.000 al día", reconoce. "A mí, lo que me gustaría saber es: ¿De todas estas decisiones, cuántas son erróneas?", apunta Angie Cárdenas.

Los colaboradores sacan la lista de sus decisiones diarias: de si poner una lavadora de ropa oscura o clara a comer arroz con pollo o pollo con arroz.

