Dani Mateo muestra a sus compis de Zapeando la surrealista reseña que ha publicado en su cuenta de Twitter 'Soy camarero'. En ella se puede leer la queja de un cliente hacia un restaurante asturiano después de que pidiera un cachopo y le dijeran que no había: "Se quedaron mis hijos llorando y sin ganas de comer y gritando que querían morir".

De hecho, este cliente critica en redes que los peques lleven sin comer "desde el domingo" y que, al final, tuvo que "venir mi madre desde Asturias para hacerlo" y que los niños comieran.

"Me parece lamentable esta experiencia que me habéis hecho vivir. Nunca más", terminaba su crítica en redes sociales, ante que los zapeadores no dan crédito.