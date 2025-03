Surrealista minuto de silencio por un exjugador muerto... ¡que está vivo!: "Si no querían renovarlo, solo tenían que decirlo"

En el partido de la liga búlgara entre el Arda y el Levski Sofia se vivía un momento insólito durante el minuto de silencio por la muerte de un exfutbolista del conjunto local, Petko Ganchev, de 28 años.

"Un homenaje precioso", apunta Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líneas, si no fuera porque el jugador en cuestión está vivo: "No estaba muerto, estaba de parranda", comenta el zapeador.

"Si lo que no querían era renovarlo, solo tenían que decirlo y no hacer todo esto", ironiza Isabel Forner, que asegura que "esto no lo he vivido nunca en fútbol".

Al parecer, un familiar del jugador, que se tuvo que llevar un buen susto, dio la voz de alarma y desde el propio club publicaron un comunicado en el que reconocían el error y deseaban a Petko "muchos años de salud".