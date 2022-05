En el último programa de El Desafío, a El Monaguillo le tocó pasar por la prueba de la apnea, uno de los retos más complicados del programa. El concursante no pudo estar más de 46 segundos aguantando la respiración bajo el agua. Algo por lo que quedó tan afectado que sus compañeros tuvieron que ir a abrazarle y consolarle.

Y es que al cómico se le empezaron a saltar las lágrimas por la frustración que sentía. "Me he puesto nervioso", repetía una y otra vez en plató mientras sus compañeros le animaban. Sin duda, el comentario más llamativo fue el de Omar Montes. "Cómo vas a estar mal con esos mofletes", le dijo el cantante a El Monaguillo. Una comentario que desata la risa de Quique Peinado, quien no da crédito de lo que acaba de escuchar. Puedes ver el momento al completo en el vídeo de arriba.

