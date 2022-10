Dani Mateo sorprende a Boticaria García asegurando que Miki Nadal la conocía desde la infancia, concretamente desde cuando era niña. Y, es que, ha encontrado un vídeo en redes sociales en el que una niña rechaza todo tipo de chocolates -barritas, chocolatinas, crema de cacao, etc- muy enfadada: "No, ¡no quiero eso!", se la escucha quejarse en unas cuantas ocasiones.

Sin embargo, cuando su madre le pone un plato con brócoli sobre la mesa, la peque lo coge sin rechistar y se lo come. "Me representa", no puede evitar reaccionar la experta en farmacia entre risas, aunque confiesa que de pequeña era una "niña bollicao". Puedes ver el tierno viral de esta niña que prefiere comer verduras a chocolate en el vídeo principal de la noticia.