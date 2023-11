Una aplicación de aprendizaje de idiomas elabora un estudio para averiguar si los españoles somos o no muy habladores. Según el estudio, la población de España habla con una media de seis personas por gusto y el top 3 de los momentos en los que más lo hacemos son para comentar las noticias o series de moda con familia y amigos, para dar información detallada y para hablar con los camareros de los bares.

Así, se ha elaborado un ranking con las ciudades más y menos habladoras del país. La que ocupa el primer puesto de la lista es Córdoba, le siguen Granada y Palma de Mallorca, mientras que, en el último lugar, está Barcelona. "Desde que Dani se vino a vivir a Madrid, aquello cayó en picado", bromea Quique Peinado.

"Pues he estado en Córdoba y me han dicho, cállate un poco también", confiesa el presentador, y Maya Pixelskaya se pregunta si incluye hablar por teléfono: "Hablar me encanta pero por teléfono soy 'millennial'", apunta.