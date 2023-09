En el tributo a 'Grease' de Zapeando no ha podido faltar un homenaje cantando. Por eso todos los colaboradores se han atrevido a participar en 'Sigue la canción de Grease', un juego en el que, por parejas, han tenido que mostrar sus dotes para la canción y su memoria.

La primera pareja que ha participado ha sido la formada por Miki y María Gómez, que han hecho su particular versión de 'You're The One That I Want' en la que han españolizado la letra con poca fortuna. Después, Valeria Ros y Berta Collado han cantado 'Summer nights', demostrando sus dotes para el canto y su perfecta pronunciación en inglés. Una canción que han podido repetir Miki y María en la que no han conseguido alcanzar los agudos del tema. En el concurso tampoco ha faltado 'Hopelessly Devoted To You', que ha interpretado el dúo formado por Valeria y Berta.

Las animadoras del programa han sido las encargadas de decidir al dúo ganador de este particular karaoke con su 'pomponómetro'. Las bailarinas han nombrado ganadoras a Berta y Valeria que han demostrado su dominio de las canciones de 'Grease'.