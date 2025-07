De la sexofilia a "agendar un tiempo": los consejos de Arun Mansukhani para alimentar el deseo sexual en la pareja

Arun Mansukhani vuelve a hablar en su sección sobre la falta de deseo en la pareja y en el vídeo sobre estas líneas da algunos consejos para recuperar ese apetito sexual.

Lo más sensato, señala, es acudir a un profesional para poder descartar otras causas relacionadas con algún problema médico. Después explica que también es importante "no culpar", porque "nadie tiene la culpa del nivel de deseo que siente o no siente, ni el que siente más, ni el que menos". También es importante no pensar que el otro "es una máquina que funciona mal o que no me quiere lo suficiente".

Además, Arun comenta que la causa más importante de problemas de deseo "es una pareja que no funciona", por lo que hay que intentar mejorar la relación desde la comunicación o la intimidad. "Posiblemente el mejor afrodisíaco en una relación a largo plazo es una buena relación de pareja", comenta el psicólogo. "Y una buena niñera", añade Dani Mateo.

También se puede cambiar la mentalidad, recordar que la sexualidad "tiene mucho más que ver con el encuentro, la conexión, el placer o el disfrute". En definitiva, "estar relajado y no en plan olimpiada".

Otra cuestión a tener en cuenta es la de alimentar la sexofilia a través de la comunicación, hablando de los gustos o los deseos. En este sentido, señala que "hay parejas estables que se tiran tres años sin pensar en sexo y posiblemente luego le cueste mucho".

Por ultimo, asegura que también "hay que agendar un tiempo" para el sexo. A los que les dicen que eso no es natural, Arun les responde que "si estás esperando con una pareja estable, tres niños, trabajo, que se dé ese momento, quédate esperando".

En este sentido, aclara que se trata de agendar hora no para tener relaciones, sino para "tener intimidad o darse masajes", sin presión.