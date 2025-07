Dani Mateo, tras las nuevas imágenes de la pillada viral de la 'Kiss Cam' de Coldplay: "Estaban calentando también motores"

La pillada viral de la Kiss Cam del concierto de Coldplay se ha cobrado un puesto de trabajo más. Después de la dimisión del hombre, ahora ha sido la mujer la que ha renunciado como jefa de RRHH de la empresa. Todo, después de que la cámara les 'cazase' en las gradas de Boston y tras la reacción de la banda después de ver que ambos 'desaparecían' de plano: "O son muy tímidos o tienen una aventura".

Pero no, tímidos no eran. Y cuando la cámara no les estaba enfocando demostraron que lo de la aventura no lo recogió solo la Kiss Cam. Porque se les ve más bien acaramelados en una secuencia que Dani Mateo ha analizado en Zapeando: "Estaban calentando también motores".

Y es que ahí estaban, jugando con el riesgo de ser pillados por esa Kiss Cam que ha dejado ya infinidad de memes en las redes sociales.

Porque ambos han dejado una de las imágenes del verano. Porque han llevado a un concierto lo que pasa, a veces, en unas cenas de Navidad que a tenor de esto, como dicen en el programa, "para qué se organizan".