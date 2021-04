Uno de los complementos de Lorena Castell ha llamado la atención de los espectadores de Zapeando, que así se lo han manifestado a Santi Alverú. Tal y como ha explicado el colaborador, el lunes pasado Lorena Castell tuvo la "genial idea" de ponerse una funda como complemento en una muela.

Una moda con la que los zapeadores tampoco se sintieron muy identificados: "Si no me gustaba en Rosalía, tampoco en Lorena", ha confesado Dani Mateo. Los espectadores, sin embargo, son más críticos: "Me da tirria mirarte", espeta uno de ellos. Para todos, la zapeadora responde en el vídeo principal de esta noticia.