Los mejores memes de los vestidos de Cristina Pedroche para las Campanadas de los últimos años

La reacción de Cristina Pedroche al ver sus memes de las Campanadas: de Aguirre de mariposa a un alien

Igual que es tradición esperar para ver el vestido que Cristina Pedroche ha elegido para despedir el año, también es tradición, entre los internautas, hacer humor del proyecto artístico que lidera la presentadora. Aquí, algo de historia.

Cada año, un vestido diferente. Pero siempre el humor. Cristina Pedroche protagoniza, cada 31 de diciembre, muchas conversaciones.

Lo hace durante días antes, generando mucha expectación en torno al look que elegirá para la última noche del año; lo hace desde el momento en el que se descubre en el balcón de la Puerta del Sol para dar a conocer su proyecto; lo hace horas (e incluso días) después. Porque todo el mundo tiene que opinar sobre el vestido de Cristina Pedroche. Eso también forma parte de la tradición.

Y en España, cuando ocurre cualquier cosa, tiramos de humor. Ese es otro clásico. Internet es en ocasiones un lugar horrible donde la queja y la crítica poco constructiva está instalada, pero también es el lugar donde la imaginación y la creatividad no tienen límites.

Es por eso que la propia Pedroche se lo suele tomar con bastante humor. Aquí recordamos algunos de los mejores memes que han surgido tras alguno de los últimos 11 vestidos de Pedroche para las Campanadas.

De 'Megamind' al muñeco de Michelin

Que los usuarios de redes sociales más asiduos tienen su chispa, eso está claro, y por eso cada año nos regalan ese toque de humor sobre estas obras de arte que cada Nochevieja se transforman en vestido, ¡incluso Jordi Cruz recordaba sus momentos Art Attack con el vestido de 2023! Aquí recopilamos algunos de los mejores:

La respuesta de Cristina Pedroche a los "memes" sobre sus looks de las Campanadas 2017

¡Y hasta aquí! Porque si seguimos recopilando similitudes y versiones nos podemos alargar hasta el infinito, ¡y es que 11 años de Campanadas dan para mucho! ¿Qué memes nos aguardan para este 2025 con entrada al 2026? y lo más importante, ¿cómo será el vestido de Cristina este año? ¡Ya falta poco para descubrirlo con las Campanadas de laSexta!

