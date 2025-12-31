12 uvas
En bol, con piel y pepitas: una experta en protocolo nos cuenta cómo comer las uvas de Nochevieja "para entrar bien el año"
Según María José, el secreto para empezar el año con buen pie está en respetar la tradición: un bol de uvas con piel y pepitas, y masticarlas bien sin perder tiempo con cada semilla.
La Nochevieja está a la vuelta de la esquina y con ella, la eterna duda: ¿cómo hay que comer las uvas para empezar el año con buen pie? María José, experta en protocolo, tiene la respuesta y advierte: nada de atajos.
Según la experta, la forma "correcta" y tradicional de presentar las uvas es en un bol, sin pelar y con pepitas. "Ahí está lo bueno del protocolo: si te comes 12 uvas con pepitas y piel, entras bien el año seguro. Eres campeón seguro", explica.
Y ojo, porque las versiones modernas —uvas peladas o en lata— no tienen la misma magia. "Puedes comprarlas, pero no es lo mismo que comerte tu uva con pepitas y sin pelar", asegura María José.
Además, ofrece un consejo práctico sobre cómo comerse las uvas para no quedarse a medias: "La forma tradicional es poner 12 uvas en un cuenco, con piel y pepitas. Yo lo que hago es masticar las pepitas; cuando las encuentras, las masticas y te las trabas. Si tienes que ir sacando las pepitas cada vez que te las encuentras, no llegas a tiempo".
Este 31 de diciembre, la receta del éxito según el protocolo es sencilla: bol, piel, pepitas… y coordinación para que no falte ni una uva. Así que ya sabes, si quieres empezar el año como un campeón, olvida los atajos y sigue la tradición al pie de la letra.
