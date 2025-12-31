Ahora

Con el pie derecho

Así recibe Mónica Cruz el Año Nuevo: "Cada año voy añadiendo alguna cosa más a mi ritual"

Desde el oro en la copa hasta el pie derecho en alto, la actriz comparte sus supersticiones favoritas para recibir el año con suerte y estilo.

Así recibe Mónica Cruz el Año Nuevo: "Cada año voy añadiendo alguna cosa más a mi ritual"

Mónica Cruz ha revelado cómo recibe el Año Nuevo, y sus tradiciones no pueden ser más curiosas. La actriz y bailarina tiene un ritual muy particular, que mezcla superstición, diversión y un toque de estilo personal.

La intérprete explica paso a paso cómo lo hace: "Oro en la copa, dinero en la bota (estoy en pijama, pero me pongo botas) y la ropa interior roja. Mientras me tomo las uvas, el pie derecho arriba, así cuando entra el año piso y entro ya con el pie derecho".

Pero eso no es todo. Mónica confiesa que cada año añade algún detalle nuevo a su ritual: "Mi top de que cada año voy añadiendo alguna más".

Sus costumbres se suman a las muchas supersticiones que se repiten cada 31 de diciembre en España y el mundo: tomar las 12 uvas al ritmo de las campanadas, usar ropa interior roja para atraer el amor, o llevar dinero en el bolsillo para asegurar prosperidad económica son algunas de las más extendidas. Mónica, además, añade su propio toque con la bota y el pie derecho en alto.

