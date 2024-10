Dani Mateo para el programa debido a que Zapeando ha recibido una llamada en directo a su teléfono de aludidos. "Vais a alucinar", adelanta el presentador. Y es que al otro lado de la línea está Miki Nadal 'convertido' en el 'rey Juan Carlos I'. Parece que el 'monarca' tiene una pequeña confusión ya que cuando Dani lo presenta pregunta por el Gran Wyoming. "Le bailan las horas, majestad", responde Mateo.

"¿Ha llamado para desmentir los audios?", pregunta el presentador. "No, estoy llamando porque aquí, en Abu Dabi, estoy muy abu...rrido", afirma, "quiero volver a trabajar, me he cansado". "¿De rey? Ese puesto está ocupado", le informa Dani. El 'emérito' explica que el quiere ejercer de su verdadera profesión: representante de artistas.

"A Bárbara le conseguía yo unos cachés buenísimos", argumenta el 'rey'. El 'emérito' se fija en Cristina Pedroche y le pregunta si tiene representante. "Sí, majestad, desde hace bastantes años", responde ella. "No debe ser muy bueno, no te he visto en ninguna portada de 'Interviú'", expone, "si te vienes conmigo te consigo una portada y dos películas con Pajares y Esteso". A pesar del ofrecimiento, Cristina lo rechaza.