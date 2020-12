Renata Zanchi visita Zapeando para hablar de temas tan conocidos como 'We are the world', considerado el "primer himno solidario y de unidad". Con esta canción, que Michael Jackson cantó junto a un grupo de famosos en 1985, se quería recaudar dinero para combatir la hambruna en África.

Como explica Renata Zanchi, se invitaron a muchos artistas y se les dijo que "había que dejar el ego en la puerta". Finalmente, recaudaron más de 63 millones de dólares. "Al final fueron 45 y el vídeo es como jugar al 'Quién es quién'", destaca, por su parte, Dani Mateo, y es que el presentador afirma que allí estaban grandes estrellas como Tina Turner, Bruce Springsteen, Lionel Richie o Ray Charles. Eso sí, para Quique Peinado, uno de los cantantes llamó la atención por encima del resto: "Buscad a Bob Dylan, que se lo estaba pasando genial, es oro".