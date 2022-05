"El ser humano está súper arriba", comenta Quique Peinado antes de dar paso a su viral del día, en el que un joven descubre el "efecto espejo" de los selfies: "Es bastante inquietante", advierte. Y, es que, como se puede apreciar en este vídeo, el chico trata de explicar a su madre que su pelo se ve diferente en las fotos que se hace con la cámara frontal y con la trasera: "En las fotos de Instagram salgo guapo. Pero tú no me ves así", dice mostrando el móvil. "Tú me ves así", señala hacia su pelo, "salgo to feo".

Entonces, para explicar con hechos a su madre por qué se ve "feo", decide girar el teléfono y hacerse una foto con la cámara trasera: "Tú me ves así", señala a la pantalla. "He estado un año feo. Quiero tener el pelo normal. Si me estáis viendo así mañana voy al peluquero a que me arreglen este pelo", sentencia el joven ante su madre, que no puede contener la risa ante este surrealista momento. No te pierdas su cómica disertación, en el vídeo principal de la noticia. "No vuelvas a fumar nada que no sepas lo que es", le aconseja Dani Mateo desde el plató de Zapeando.

Así es cómo NO debe cazarse una rata

Una familia encuentra una rata en su inodoro, pero, cuando van a cazarla, deciden grabar un tutorial para redes sociales de cómo capturar correctamente una rata. Sin embargo, nada sale como ellos esperaban. En este vídeo el nefasto resultado de esta familia.