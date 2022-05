Dani Mateo repasa en el plató de Zapeando lo último de Encuentros Inesperados, el programa de Mamen Mendizábal que reúne a cuatro famosos para hablar de diferentes temas. Por ejemplo, en el último programa Carmen Lomana, Juan y Medio, Eduardo Rubiño (de Más Madrid) y Lorena Castell hablaron de las aplicaciones para ligar.

En el vídeo, Carmen Lomana sorprendió al confesar que cuando no era conocida había mandado "una foto un poco subida de tono" a una persona con la que estaba saliendo. "Salía sin sujetador y con un pareo que me tapaba justo el pubis", explicó la famosa, que confesó que ahora, en cambio, no manda "ni medio pechito". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la reacción de Miki Nadal al escuchar a Carmen Lomana hablar de su foto "nude".