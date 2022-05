La mesa de la última entrega de Encuentros inesperados ha subido de temperatura con una de las preguntas de Mamen Mendizábal. Eduardo Rubiño, Carmen Lomana, Juan y Medio y Lorena Castell han confesado a la comunicadora si alguna vez han hecho sexting.

"Lo que era antes el sexo telefónico", ha matizado Eduardo Rubiño por si Lomana o el presentador de Canal Sur no estaban muy al tanto de este término del mundo digital. Justo después de que Castell explicase lo que es un 'nude', Carmen Lomana ha expresado su preocupación: "Mandas una foto desnudo y te estás jugando la vida".

No obstante, la socialité ha dejado con la boca abierta a sus compañeros con su confesión: "Yo sí que he enviado fotos desnuda cuando no era conocida". Por si no fuese suficiente, Lomana ha revelado cómo era la lúbrica imagen que envió "a una persona con la que tenía una relación".

¿Cómo es una cita con Carmen Lomana?

En su paso por Encuentros inesperados, Carmen Lomana también ha hablado de cómo actúa en sus encuentros románticos.