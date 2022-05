Cristina Pedroche y Miki Nadal han acudido como representantes de Zapeando al plató de Pasapalabra, donde los zapeadores se han sometido a la cómica prueba musical. Mientras Miki Nadal celebra por todo lo alto haber acertado la pregunta cuando en realidad ha fallado, a Cristina Pedroche le pasa todo lo contrario.

Y es que Pedroche cierta sin saber la canción. Cuando comienza a sonar el principio del tema, la zapeadora de Vallecas afirma que no tiene ni idea hasta que, finalmente, señala que es una canción de Rocío Jurado. Pero hasta que no comienza a cantara, no le sale el nombre, una mezcla de suerte y casualidad que refleja su cara de sorpresa al descubrir que ha acertado. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.