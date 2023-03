Neymar ha perdido un millón de euros jugando al póker online y lo ha hecho durante una retransmisión en directo, tal y como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia que se ha vuelto viral en redes sociales. "Tiene mérito cómo se lo ha tomado", espeta Cristina Pedroche, que asegura que una vez perdió "50€" y le sentó mal.

El jugador brasileño del PSG va de la risa, al lloro pasando por la desesperación al mismo tiempo que se lleva las manos a la cámara. "No es el más listo", comenta Quique Peinado, que no puede evitar decir: "Qué mal me cae".

Puedes ver la reacción de Neymar al perder un millón de euros en directo en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿cómo habrías reaccionado?