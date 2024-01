Al empezar el programa, Dani Mateo ha lanzado un ‘dardo’ contra Quique Peinado, del cual dice que lo ve “como siempre”. Valeria Ros apoya a su compañero diciendo que lo ve “fenomenal”, lo que lleva al zapeador a hacer una confesión: está yendo el gimnasio.

Peinado comparte una anécdota que vivió mientras hacía deporte. “Me puse en una maquina de estas y me vine muy arriba”, comienza. “A lo mejor me vine muy arriba y, a lo mejor, hice así, y, a lo mejor, me pegó un tirón en la espalda y, a lo mejor, me cuesta sentarme”, añade Peinado.

El zapeador explica que todo sucedió porque se puso a hacer espalda primero cuando quería comenzar haciendo piernas. “Una señora de 80 años se me adelantó a la máquina de pierna, tuve que ir a la otra y el resultado es una incapacidad permanente”.