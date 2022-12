Mañana es Nochebuena, el día que Papá Noel baja por las chimeneas cargado de regalos. Sin embargo, no todo el mundo siente alegría al ver al barbudo de rojo más conocido del mundo, ya que se ha descubierto que existe la 'Santafobia', o miedo irracional a Santa Claus que afecta tanto a niños como adultos.

Zapeando muestra diversas imágenes de niños que no pueden evitar sentir pánico al ver a Papá Noel: "No lo veo tan irracional, ves a algún Santa Claus que dices 'ojo, esa barba un peinado no le iría mal'", comenta Dani Mateo, que asegura que "si no sabes que viene a dejar regalos, el gordo este acojona un poco". En el vídeo sobre estas líneas, el presentador analiza este trastorno similar al miedo a los payasos y descubre que "no existe la reyesmagosfobia".