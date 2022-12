Florentino Fernández visita Zapeando para presentar su nueva película 'A todo tren 2', que narra la historia de un grupo de niños que escapan de sus madres y se embarcan en un tren. "Yo perdí a mi hijo en Disney, en París". "¡Ostias!", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al escucharlo.

Y, es que, el humorista estaba esperando a que el peque saliera de una atracción, en la que él decidió no montarse porque se marea mucho, cuando se despistó hablando con unos españoles: "De repente dije: 'Han salido tres riadas de personas y no ha aparecido mi hijo'". "Me empezó a subir un caloruco", confiesa.

"Estuvo dos horas perdido en Euro Disney. Nos lo recorrimos todo. Pero el niño fue lo suficientemente listo para salir, no verme, y entonces ir a un personal de seguridad, que se lo llevó a un cuarto que estaba a tomar viento", recuerda. Eso sí, tiene claro que ser regañado por Goofy es lo peor que te puede pasar en la vida: "Fue humillante".