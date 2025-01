¿Qué parte del vestido de las Campanadas 2024 fue la más difícil de llevar? Cristina Pedroche responde

Cristina Pedroche, quien deslumbró con su vestido en las Campanadas 2024, ha revelado detalles sobre los retos que enfrentó durante la noche. El vestido, que destacaba por llevar 8.500 gotas de leche materna cristalizadas, se convirtió en un verdadero desafío para la presentadora.

Pedroche destacó que la parte más complicada de todo el conjunto fue el casco. "El casco, los zapatos supermega altos, y el peso de los guarda infantes… mi 'core' no está duro", confesó. A pesar de la dificultad para moverse, la presentadora logró lucir el vestido con gran estilo. "Lo lucí al final muy bien, pero no me podía mover como me hubiera gustado", explicó.

El proceso de preparación comenzó a las 22:30 horas, con Pedroche lista para estar frente a las cámaras a las 23:15 horas. Sin embargo, el casco resultó ser tan incómodo que, incluso después de retirarlo, aún le dolía la cabeza. "Me tocaba la frente y me duele. Josie me dijo que todo el mundo que lleva un casquete así le duele la cabeza", añadió.

Aunque la presentadora se sentía controlada con el vestido y los zapatos, admitió que el casco alteró su equilibrio, incluso para mirar a Chicote.